За приставами усилят надзор из-за жалоб на коллекторов

В связи с ростом нарушений со стороны коллекторов, Генеральная прокуратура РФ поручила российским прокурорам усилить надзор за судебными приставами, которые должны контролировать действия коллекторов. Об этом пишет РИА Новости.

Об этом было объявлено на совещании в Генпрокуратуре, где обсуждались итоги работы за первые шесть месяцев этого года. В частности, на совещании было отмечено, что в 2022 году на 20% выросло число обращений граждан, связанных с неправомерными действиями коллекторов. Таким образом, общее количество жалоб превысило 40 тысяч.

В связи с этим прокурорам поручили усилить надзор за судебными приставами, в том числе в части контроля за действиями коллекторов.