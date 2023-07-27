Адвокат рассказала о перспективах дела Блиновской

Адвокат Елена Сенина заявила, что привлечение блогера Елены Блиновской к уголовной ответственности по статье «Мошенничество» будет сложным, так как установить причинно-следственную связь между ее марафонами и негативными последствиями почти невозможно. Об этом пишет News.ru.

По ее словам, случаи, когда коучи получали реальные сроки за обман, единичны. Сенина также предложила проверить наличие лицензии на образовательную деятельность у Блиновской и выяснить, были ли у нее заключены договоры с клиентами.

«Нужно смотреть, что обещали. Если обещали стопроцентно конкретный результат — например, что после марафона вы устроитесь на работу — такие обещания могут квалифицироваться как некачественное оказание услуги. Если же просто говорили, что жизнь изменится к лучшему, то это абстрактная формулировка, а не гарантия результата», - добавила Сенина.