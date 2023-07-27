ВЦИОМ: более половины опрошенных россиян называют себя православными

Более половины опрошенных россиян (57%) относят себя к последователям православной религии. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Спустя более чем 1 тыс. лет православие остается самой распространенной конфессией в стране - 57% россиян относят себя к последователям этой религии", - говорится в исследовании.

Отмечается, что 5% респондентов придерживаются ислама, еще 19% опрошенных назвали себя неверующими. Кроме того, 6% россиян считают себя верующими вне конфессии, между верой и неверием колеблются 7%.

Согласно данным ВЦИОМ, 40% опрошенных заявили о важной роли религии в своей жизни, еще 28% респондентов сказали, что для них религия не играет никакой роли. Кроме того, по данным опроса, 15% россиян минимум раз в месяц посещают церковь (мечеть, синагогу).

По данным исследования, опрошенные россияне чаще верят в Бога, чем в дьявола (66% против 47%), в ад россияне верят чаще, чем в рай (44% против 41%). Кроме того, более половины россиян (56%) верят в ангелов. Порядка 32% участников опроса верят во все перечисленное, не верят ни во что из перечисленного 20%.