Новые сервисы для бизнеса запустят в Подмосковье
Подмосковный Мининвест продолжает работу над созданием онлайн-сервисов для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе для экспортеров, сообщает пресс-служба ведомства.
«В ближайшее время в Подмосковье заработают новые сервисы для бизнеса. Так, Мининвест совместно с крупными застройщиками запустит сервис «Открой бизнес на 1-2 этажах жилых домов», который позволит бесшовно, онлайн получить помещение для размещения бизнеса. Также в Подмосковье заработает услуга «Начни бизнес в парках». Губернатор Московской области Андрей Воробьев большое внимание уделяет развитию парков и их инфраструктуры, в том числе кафе и аттракционов. Новый сервис упростит предпринимателям начало ведения бизнеса в парке», — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Важным направлением работы инвестиционного блока Московской области является поддержка компаний-экспортеров — таких в Подмосковье более 6 тысяч.
«Сегодня в разработке два сервиса для экспортеров Подмосковья. Первый, «Путь экспортера. Начни экспорт с нуля», позволит пошагово довести компанию до возможности продавать товары заграницей. Второй — транспортно-логистический, «Поставь свой товар в контейнер», мы разрабатываем совместно с Российским экспортным центром и крупнейшими логистическими операторами. Сервис упростит субъектам МСП поставку товаров за рубеж. Аналогов такого сервиса в стране нет, а пользоваться сервисом будет не сложнее, чем купить билет на поезд», — отметила Екатерина Зиновьева.