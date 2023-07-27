Новые сервисы для бизнеса запустят в Подмосковье

«В ближайшее время в Подмосковье заработают новые сервисы для бизнеса. Так, Мининвест совместно с крупными застройщиками запустит сервис «Открой бизнес на 1-2 этажах жилых домов», который позволит бесшовно, онлайн получить помещение для размещения бизнеса. Также в Подмосковье заработает услуга «Начни бизнес в парках». Губернатор Московской области Андрей Воробьев большое внимание уделяет развитию парков и их инфраструктуры, в том числе кафе и аттракционов. Новый сервис упростит предпринимателям начало ведения бизнеса в парке», — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.