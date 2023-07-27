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В Крыму запретят допуск на ведущую в Херсонскую область Арабатскую стрелку

В Крыму запретят допуск гражданских на ведущую в Херсонскую область косу Арабатская стрелка. Об этом сообщил региональный оперштаб в своем Telegram-канале.

В Крыму запретят допуск на ведущую в Херсонскую область Арабатскую стрелку
© РИА Новости

Запрет вводится с 20:00 31 июля. В оперштабе объяснили, что мера направлена на локализацию угроз безопасности жителям полуострова, а также военным и другим объектам, расположенным на территории Крыма.

На сайте правительства республики уточняется, что доступ на косу останется только у следующих по вызову сотрудников экстренных служб, а также у граждан, задействованных в работах оборонного значения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Конкретные сроки действия запрета не называются. Допуск на Арабатскую стрелку будет запрещен до особого распоряжения.

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