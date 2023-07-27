В Крыму запретят допуск на ведущую в Херсонскую область Арабатскую стрелку

В Крыму запретят допуск гражданских на ведущую в Херсонскую область косу Арабатская стрелка. Об этом сообщил региональный оперштаб в своем Telegram-канале.

Запрет вводится с 20:00 31 июля. В оперштабе объяснили, что мера направлена на локализацию угроз безопасности жителям полуострова, а также военным и другим объектам, расположенным на территории Крыма.

На сайте правительства республики уточняется, что доступ на косу останется только у следующих по вызову сотрудников экстренных служб, а также у граждан, задействованных в работах оборонного значения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.