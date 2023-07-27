В Крыму запретят доступ гражданских лиц на Арабатскую стрелку
В Крыму введут запрет на пропуск гражданских лиц на косу Арабатская стрелка. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе погрануправления ФСБ РФ по полуострову.
Ограничения вступят в силу с 20:00 31 июля. Мера будет действовать до особого распоряжения. Она необходима для «локализации угроз безопасности» населению Крыма, военным и другим объектам на территории региона.
Решение принял оперативный штаб республики под руководством главы полуострова Сергея Аксенова. Ограничения не распространяются на сотрудников экстренных служб, которые следуют по вызову, а также граждан, осуществляющих работы оборонного значения и связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций.
Напомним, что Арабатская стрелка находится на северо-востоке Крымского полуострова. Она соединяет Херсонскую область в районе Гениченска и восточную часть Крыма в районе города Щелкина. Главный транспортный коридор между двумя регионами проходит через пункты пропуска на севере полуострова.