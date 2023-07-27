В Крыму запретят доступ гражданских лиц на Арабатскую стрелку

В Крыму введут запрет на пропуск гражданских лиц на косу Арабатская стрелка. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе погрануправления ФСБ РФ по полуострову.

Ограничения вступят в силу с 20:00 31 июля. Мера будет действовать до особого распоряжения. Она необходима для «локализации угроз безопасности» населению Крыма, военным и другим объектам на территории региона.

Решение принял оперативный штаб республики под руководством главы полуострова Сергея Аксенова. Ограничения не распространяются на сотрудников экстренных служб, которые следуют по вызову, а также граждан, осуществляющих работы оборонного значения и связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций.