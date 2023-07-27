Попова сообщила о подготовке к подъему заболеваемости гриппом в России

Роспотребнадзор ежегодно готовится к подъему заболеваемости гриппом. Прививочная кампания в России стартует в сентябре, рассказала глава ведомства Анна Попова.

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"Мы каждый год готовимся к подъему заболеваемости гриппом и стараемся защитить наших граждан, поэтому в этом году с начала сентября будет дан старт кампании по вакцинации на Восточном экономическом форуме", – передает РИА Новости ее слова.

Попова обратила внимание, что лаборатории для диагностики вирусного заболевания уже готовы к работе. Она призвала граждан пройти вакцинацию, отметив, что такая мера профилактики является наиболее эффективной.

Ранее Роспотребнадзор сообщил об отмене нормативов по охвату населения РФ тестированием на предмет инфицирования COVID-19. В регионах с высоким уровнем заболеваемости требовалось проводить не менее 300 тестирований на 100 тысяч человек.