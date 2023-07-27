В четырех муниципалитетах Липецкой области выявлены очаги заболевания корью, подтвержден 21 случай. Об этом со ссылкой на данные Роспотребнадзора пишут «Вести Липецк».

По информации управления Роспотребнадзора по региону, с корью столкнулись на территории городов Липецк и Грязи, Грязинского и Усманского районов. Зафиксировано пять очагов заболевания. При этом три из них среди цыганского населения.

Ситуация с заболеваемостью корью обсуждалась на внеочередном заседании санитарно-противоэпидемическая комиссии. И в качестве одной из основных проблем была обозначена работа с труднодоступными группами населения.

«Население, которое приезжает на сельхозработы. Трудовые мигранты, которые приезжают из-за границы. И те контингенты, которые мы называем кочующими. То есть цыганское население. Прежде всего, сначала происходят завозные случаи, а потом распространяются среди непривитых», - пояснил главный эпидемиолог Липецкой области Андрей Филатов.

В свою очередь врач-эпидемиолог горбольницы №4 Липецк-Мед Наталья Караваева напомнила, что корь протекает с высокой температурой и коньюнктивитами и очень опасна своими осложнениями, особенно для маленьких детей.

«Различные отиты, фарингиты, пневмонии, менингиты, менингоэнцефалиты», - пояснила она.

В качестве мер профилактики заболеваемости существуют прививки. В регионе в настоящее время проводится «подчищающая иммунизация» от кори.

Ранее карантин из-за кори был введен в селе Средняя Елюзань Пензенской области. На въезде в населенный пункт были установлены посты для измерения температуры, а для жителей развернули передвижные пункты вакцинации. К 18 июля в регионе с подозрением на корь было выявлено 72 человека, из них 64 – дети.