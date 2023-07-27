В Липецкой области зафиксирован 21 случай кори
В четырех муниципалитетах Липецкой области выявлены очаги заболевания корью, подтвержден 21 случай. Об этом со ссылкой на данные Роспотребнадзора пишут «Вести Липецк».
По информации управления Роспотребнадзора по региону, с корью столкнулись на территории городов Липецк и Грязи, Грязинского и Усманского районов. Зафиксировано пять очагов заболевания. При этом три из них среди цыганского населения.
Ситуация с заболеваемостью корью обсуждалась на внеочередном заседании санитарно-противоэпидемическая комиссии. И в качестве одной из основных проблем была обозначена работа с труднодоступными группами населения.
«Население, которое приезжает на сельхозработы. Трудовые мигранты, которые приезжают из-за границы. И те контингенты, которые мы называем кочующими. То есть цыганское население. Прежде всего, сначала происходят завозные случаи, а потом распространяются среди непривитых», - пояснил главный эпидемиолог Липецкой области Андрей Филатов.
В свою очередь врач-эпидемиолог горбольницы №4 Липецк-Мед Наталья Караваева напомнила, что корь протекает с высокой температурой и коньюнктивитами и очень опасна своими осложнениями, особенно для маленьких детей.
«Различные отиты, фарингиты, пневмонии, менингиты, менингоэнцефалиты», - пояснила она.
В качестве мер профилактики заболеваемости существуют прививки. В регионе в настоящее время проводится «подчищающая иммунизация» от кори.
Ранее карантин из-за кори был введен в селе Средняя Елюзань Пензенской области. На въезде в населенный пункт были установлены посты для измерения температуры, а для жителей развернули передвижные пункты вакцинации. К 18 июля в регионе с подозрением на корь было выявлено 72 человека, из них 64 – дети.
А в мае корь была обнаружена у студентов ряда московских вузов. В связи с этим некоторые учебные заведения отправили учащихся на дистанционное обучение. Министерство образования и науки РФ и Роспотребнадзор запретили вузам допускать студентов и преподавателей, не привитых против кори или не перенесших заболевание, к участию в массовых мероприятиях и прохождению практики.