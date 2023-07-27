Сенаторы предложили оснастить связью малонаселенные пункты

Для этого расположенные рядом поселения с общей численностью от 100 человек будут приравнены к единому населённому пункту.

Это позволит быстрее и дешевле покрыть такие сёла сотовой связью и мобильным интернетом. Как пишет газета «Известия», вопрос уже обсуждался с администрацией регионов, в ближайшее время он будет представлен правительству.

На сегодня в России не менее одной тысячи агломераций, включающих около четырёх тысяч небольших сёл и деревень.