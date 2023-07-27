Опрос: россияне со счастливым детством зарабатывают больше

Россияне, у которых было счастливое детство, зарабатывают больше, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование SuperJob.

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Около половины (45%) респондентов назвали свое детство однозначно счастливым, еще 40% считают, что их детство было скорее счастливым.

При этом каждый одиннадцатый считает, что его детские годы скорее не были счастливыми, а 6% опрошенных заявили, что были абсолютно несчастны в детстве.

Чаще всего о счастливом детстве вспоминают мужчины – 87%, среди женщин показатель составляет 84%.

Отмечается, что россияне в возрасте от 35 до 44 лет называли свое детство счастливым реже тех, кто моложе, и тех, кто старше. Больше всего уверенных в счастливом детстве (51%) среди респондентов в возрасте старше 45 лет.

Кроме того, респонденты, которые сейчас зарабатывает от 80 тысяч рублей в месяц, делились воспоминаниями о счастливом детстве чаще россиян с доходом до 50 тысяч рублей (89 и 78% соответственно).

Опрошенные, у которых есть дети, заявляли об абсолютно счастливом детстве чаще бездетных россиян (48 и 39% соответственно).

Ранее москвичи рассказали, что в детстве мечтали стать врачами, актерами и изобретателями. В частности, каждый десятый житель Москвы хотел стать космонавтом, столько же опрошенных заявили, что хотели связать свою жизнь с актерским мастерством.