Около 355 тыс. абитуриентов подали заявления в педагогические вузы РФ

«Желание получить педагогическую специальность в 38 педуниверситетах и их 12 филиалах изъявили почти 355 тыс. человек. Педагогическое образование сохраняет лидирующие позиции и входит в число востребованных направлений у абитуриентов 2023 года. Это особенно приятно констатировать в Год педагога и наставника», – приводятся в материале слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.