Около 355 тыс. абитуриентов подали заявления в педагогические вузы РФ
В ходе основного периода приемной кампании 2023 года в педагогические вузы страны заявления подали около 355 тыс. абитуриентов. Об этом сообщила пресс-служба министерства просвещения РФ.
«Желание получить педагогическую специальность в 38 педуниверситетах и их 12 филиалах изъявили почти 355 тыс. человек. Педагогическое образование сохраняет лидирующие позиции и входит в число востребованных направлений у абитуриентов 2023 года. Это особенно приятно констатировать в Год педагога и наставника», – приводятся в материале слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.
Как уточнили в пресс-службе, количество заявлений от абитуриентов в основной период приемной кампании 2023 года выросло на 90 тыс. по сравнению с прошлым годом.
«Наибольшее количество заявлений было подано в Московский педагогический государственный университет, Российский государственный педагогический университет имени Герцена, Новосибирский государственный педагогический университет и Государственный университет просвещения», – добавили в министерстве.