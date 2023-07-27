Для заводчиков собак и кошек хотят ввести налог

Заводчиков домашних животных могут обязать проходить регистрацию, вакцинировать продаваемых питомцев и платить с этого налоги. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на законопроект, который подготовил комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Как рассказал один из авторов инициативы, первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, с помощью документа депутаты хотят решить проблему «черных заводчиков». По словам парламентария, они разводят собак и кошек в неподобающих условиях и не дают гарантий по их здоровью и породным данным. Как правило они не состоят в клубах и ассоциациях, а купленные у них животные обычно оказываются беспородными.