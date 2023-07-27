Для заводчиков собак и кошек хотят ввести налог
Заводчиков домашних животных могут обязать проходить регистрацию, вакцинировать продаваемых питомцев и платить с этого налоги. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на законопроект, который подготовил комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.
Как рассказал один из авторов инициативы, первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, с помощью документа депутаты хотят решить проблему «черных заводчиков». По словам парламентария, они разводят собак и кошек в неподобающих условиях и не дают гарантий по их здоровью и породным данным. Как правило они не состоят в клубах и ассоциациях, а купленные у них животные обычно оказываются беспородными.
«Заводчики должны проходить официальную регистрацию, их животные прививаться и содержаться в приемлемых условиях, они также должны платить налоги, если они извлекают из этого прибыль», — подчеркнул депутат.
Инициативу уже предварительно поддержали в Минприроды. Сейчас документ направлен в правительство для получения официального отзыва.