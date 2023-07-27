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Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи в сторону Краснодарского края возобновлен. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено
© РИА Новости

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено в обоих направлениях», — сказано в сообщении.

Также сообщается, что с обеих сторон моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.

Ранее сообщалось, что движение транспорта по Крымскому мосту приостановлено.

До этого глава СБУ Малюк назвал «одной из реализаций» Украины атаку на Крымский мост 8 октября 2022 года. Ранее в июле ответственность Украины за тот взрыв признавала глава Минобороны страны Маляр. Тогда на переправе взорвался грузовик, в результате чего частично обрушились два пролета дороги. ФСБ обвинила в подрыве Минобороны Украины. На прошлой неделе Крымский мост подорвали при помощи беспилотников. За тот инцидент официально Киев пока ответственность не признал.

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