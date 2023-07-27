Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи в сторону Краснодарского края возобновлен. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

До этого глава СБУ Малюк назвал «одной из реализаций» Украины атаку на Крымский мост 8 октября 2022 года. Ранее в июле ответственность Украины за тот взрыв признавала глава Минобороны страны Маляр. Тогда на переправе взорвался грузовик, в результате чего частично обрушились два пролета дороги. ФСБ обвинила в подрыве Минобороны Украины. На прошлой неделе Крымский мост подорвали при помощи беспилотников. За тот инцидент официально Киев пока ответственность не признал.