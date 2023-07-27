Большинство россиян не хотели бы оказаться на месте начальника

Более половины россиян (64%) ответили отрицательно на вопрос, хотели бы они оказаться на месте своего начальника. Об этом сообщает RT со ссылкой на опрос "Работа.ру".

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При этом почти треть респондентов (26%) планируют вырасти до руководящей позиции со временем. Вместе с тем каждый десятый опрошенный считает, что подходит на должность своего начальника.

Среди желающих занять место начальника 54% первым делом распределили бы круг обязанностей своих сотрудников, 42% респондентов ввели бы систему премирования, а 40% наладили бы дисциплину.

Кроме того, как следует из опроса, 38% россиян планируют провести оценку персонала в случае повышения до должности начальника. 36% участников исследования начали бы проводить тренинги и обучение.

Список социальных льгот расширили бы почти треть респондентов (27%), еще 26% повысили бы зарплату всему отделу. 23% опрошенных изменили бы рабочий график.

По данным опроса, пятая часть россиян (20%) ввела бы новую корпоративную культуру, 16% респондентов стали бы чаще организовывать корпоративы.

Еще десятая часть (10%) опрошенных ввели бы штрафы за опоздание, 7% россиян на месте начальника уволили бы сотрудников, а еще 7% ничего бы не меняли.

Всего в исследовании приняли участие 2,9 тысячи респондентов старше 18 лет из всех регионов страны.

Ранее опрос показал, что 62% россиян общаются с коллегами вне работы. Более половины опрошенных мужчин (66%) часто или периодически проводят свое свободное время с сотрудниками со своей работы, среди женщин с коллегами общается 59%.