В России предложили ввести вычет за лечение участников СВО

ЛДПР предложила ввести налоговый вычет за лечение участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил лидер партии Леонид Слуцкий в Telegram-канале.

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Он пояснил, что получить вычет смогут россияне, оплатившие высокотехнологичную медицинскую помощь участнику спецоперации.

В то же время необходимо отталкиваться от потраченной суммы, «а не от лимита в 120 тысяч», заметил Слуцкий.

«Таким образом возможно привлечь частные компании, обеспечив быструю адресную реабилитацию бойцам. Также предлагаем возвращать часть затрат и на обычные медицинские услуги», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки разработало льготу для студентов-участников спецоперации, согласно которой они смогут перевестись с платного обучения на бюджет.

Подчеркивалось, что решение о переводе будет принимать специальная комиссия, чей состав и полномочия установят в образовательных учреждениях самостоятельно.