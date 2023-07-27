Патриарх Кирилл выступил против запрета канонической УПЦ на Украине

Возможное принятие Верховной радой закона о полном запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории Украины будет противозаконным. Об этом заявил патриарх Кирилл журналистам в кулуарах саммита «Россия — Африка», передает ТАСС.
Епископ подчеркнул, что такой запрет нанесет ущерб украинскому обществу.
«Ничего подобного в современной стране в Европе быть не может. <…> С апартеидом Южная Африка справилась — а здесь что, религиозный апартеид?» — задался вопросом предстоятель Русской Православной церкви.
В начале июля мэр украинского города Красилов Хмельницкой области Нила Островская заявила, что местные власти превысили служебные полномочия, решив запретить деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ) без решения суда.
Украинские власти начали массово закрывать церкви канонической Украинской Православной церкви, вводить санкции и выдвигать обвинения против священнослужителей, ссылаясь на связь УПЦ с Россией. Местные власти в разных регионах Украины вовсе приняли решения о полном запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на территории всей страны.
Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.