Патриарх Кирилл выступил против запрета канонической УПЦ на Украине

Возможное принятие Верховной радой закона о полном запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории Украины будет противозаконным. Об этом заявил патриарх Кирилл журналистам в кулуарах саммита « Россия — Африка», передает ТАСС.

«Ничего подобного в современной стране в Европе быть не может. <…> С апартеидом Южная Африка справилась — а здесь что, религиозный апартеид?» — задался вопросом предстоятель Русской Православной церкви .

Украинские власти начали массово закрывать церкви канонической Украинской Православной церкви, вводить санкции и выдвигать обвинения против священнослужителей, ссылаясь на связь УПЦ с Россией. Местные власти в разных регионах Украины вовсе приняли решения о полном запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на территории всей страны.