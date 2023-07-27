Россиянка превратила свою квартиру в приют для сотни крыс

«Я сама не знала, что я так влюблюсь в этих животных. Когда-то купили дочери одного, и все — с тех пор я пропала. После того как мы завели одну крысу, мы выяснили, что по одному они жить не могут — пришлось искать компанию. Нашли. Потом вдруг на Рождество я нашла крысу в коробке», — рассказала россиянка. Она добавила, что ей очень тяжело переживать уход питомцев из жизни.