Состояние госпитализированного актера Ясуловича стабилизировалось

Состояние 81-летнего госпитализированного актера Игоря Ясуловича стабилизировалось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Актера сняли с аппарата ИВЛ, а врачи, заявляет издание, отмечают положительную динамику восстановления артиста. Сейчас Ясулович уже может самостоятельно дышать и ориентироваться в пространстве, однако лихорадка (температура выше 38°C) все еще сохраняется.

18 июля стало известно, что Ясуловича госпитализировали в Москве. Актер чувствовал себя плохо, однако на протяжении нескольких дней не вызывал скорую. Он попал в больницу с острым повреждением почек.

Ему сделали две небольшие операции, чтобы вывести жидкость из почек. Затем медики провели более масштабную операцию брюшной полости и дополнительно избавились от жидкости в дыхательных путях Ясуловича. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

При этом сын артиста Алексей опроверг информацию о резком ухудшении его состояния.