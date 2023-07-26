Защита Блиновской обжаловала решение суда продлить ей домашний арест до 26 октября

Адвокаты блогера Елены Блиновской подали жалобу на решение продлить ей домашний арест в рамках уголовного дела о неуплате 918 млн рублей налогов. Об этом ТАСС сообщили в Пресненском суде Москвы, который продлевал ей меру пресечения.