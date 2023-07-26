Умер исполнитель хита "Баллада" Андреас Цукалис

О кончине 60-летнего греческого исполнителя, известного по суперхиту "Баллада", сообщила в соцсети бывшая участница его аккомпанирующей группы Фай Мацу, причину не назвав.

Цукалис родился в 1963-м. Как исполнитель профессионально дебютировал в 1992-м, подписав контракт с Lyra и выпустив альбом In Wicked Times - успешный. Вторая пластинка (1994) тоже оказалась тепло встречена, подарив не менее пяти шлягеров.