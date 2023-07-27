В ЛНР в 2024 появятся два образовательных кластера

Ряд колледжей и компаний Луганской Народной Республики (ЛНР) в 2024 году объединятся в два производственно-образовательных кластера в рамках федерального проекта "Профессионалитет", сообщается в Telegram-канале Министерства образования и науки ЛНР.

"Сразу два производственно-образовательных кластера появятся в Луганской Народной Республике в рамках федерального проекта "Профессионалитет" в 2024 году. Колледжи республики стали победителями в конкурсе на получение в 2024 году грантов из федерального бюджета. Гранты в размере 70 млн рублей каждый пойдут на модернизацию образовательных организаций, закупку нового оборудования и техники, актуализацию образовательных программ", - говорится в сообщении.

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В министерстве рассказали, что в состав образовательно-производственного кластера "Центр сферы услуг и пищевой индустрии" вошли Луганский колледж информационных технологий и предпринимательства, Луганский колледж строительства, экономики и права, Луганский колледж моды, парикмахерского искусства и компьютерных технологий, Свердловский колледж, а также ООО "Мобильные коммуникационные системы", госпредприятие ЛНР "Почта Луганской Народной Республики" и госпредприятие ЛНР "Единый программный центр".

При этом в состав образовательного производственного кластера в отрасли "Туризм и сфера услуг" вошли Луганский колледж технологий торговых процессов и кулинарного мастерства, Алчевский торгово-кулинарный колледж, Краснодонский торгово-кулинарный колледж, Стахановский политехнический колледж и транспортная компания "Вояж".