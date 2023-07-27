В России предложили заблокировать популярный сервис Eye of God

В России предложили заблокировать популярный сервис пробива информации Eye of God («Глаз бога»). Как сообщает Артем Шейкин, направивший обращения в Роскомнадзор и Генпрокуратуру.

«Вызывают большие опасения факты мошенничества с использованием биометрических данных и механизмов искусственного интеллекта. Одним из сервисов, имеющих широкое распространение на территории России, является Eye of God, который предоставляет услугу, позволяющую записывать телефонный разговор за определенную плату», — сказал сенатор, являющийся зампредом Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.

По данным Шейкина, запись голоса происходит без ведома самого россиянина, что нарушает законодательство в сфере персональных и биометрических данных. Сенатор полагает, что в дальнейшем полученные образцы голоса могут использоваться в преступных целях.

Шейкин также отметил, что в стране реализуется все больше схем с использованием биометрии и искусственного интеллекта. Особенно важным он считает то, что жертвами такого рода мошенничества становятся пенсионеры.