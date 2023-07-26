В двух российских регионах резко растет популяция опасных пауков

В двух регионах России - Крыму и Волгоградской области - наблюдается резкий рост популяции ядовитых пауков - каракуртов. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По мнению зоологов, это связано с аномальной жарой, которая способствует увеличению их ареала. Рост численности этих членистоногих наблюдается уже третий год. За это время количество укушенных выросло в 8 раз, а также увеличилось количество других видов среднеазиатской фауны. Например, в Крыму появились черногрудые воробьи, которые раньше там вообще не водились.

По словам биологов, укус каракурта опаснее, чем у гадюки. Если вовремя не оказать медицинскую помощь, выживаемость равна нулю. Курс лечения длится не менее трех недель. Эксперты связывают распространение популяции каракурта с глобальным потеплением, которое позволяет паукам расселяться на новых территориях.