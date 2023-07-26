В России растет спрос на религиозную литературу

Впервые за пять лет в России зафиксировали рост спроса на религиозную литературу. Как сообщает РБК со ссылкой на издательскую группу «Эксмо-АСТ», увеличение за первые шесть месяцев 2023 года составило 40% в денежном выражении.

Продажи религиозной литературы демонстрировали падение по меньшей мере с 2017 года. В 2019 году оно упало на 20% год к году, в 2020-м году — на 14%, а в 2021-м году — почти на 30%. Такая же ситуация наблюдалась в 2022 году. Тогда популярной была эзотерика, в том числе все, что связано с картами Таро.