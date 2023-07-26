Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасной погоде

Власти Крыма объявили штормовое предупреждение на 27--29 июля. О надвигающейся на курорты полуострова опасности россиян предупредили на ГУ МЧС России по региону.

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По данным местного управления по гидрометеорологии, в связи с прохождением южного циклона и холодного фронтального раздела в этот период в Крыму ожидаются ливневые дожди, местами очень сильные, грозы, град, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра до 28 метров в секунду, в горах — до 35 метров в секунду.

Отмечается, что в таких условиях высока вероятность нарушения транспортного сообщения, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, затруднения движения автомобилей на дорогах и возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики и ЖКХ. Также возможны подтопления территорий.