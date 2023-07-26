Первые чартерные рейсы из России в Танзанию могут запустить осенью

Между Россией и Танзанией запустили первые чартерные рейсы: авиакомпания Azur Air получила разрешение на перевозку пассажиров, первые полеты пройдут уже этой осенью. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова посла РФ в Танзании Андрея Аветисян.

«Авиакомпания Azur Air уже получила разрешение от российских и танзанийских властей гражданской авиации на организацию чартерных рейсов», — сказал он.

Согласно его заявлению, чартерные рейсы между двумя странами, предположительно, начнутся где-то осенью, когда загрузка популярных летних туристических направлений спадет и Занзибар станет более востребованным направлением.

Дипломат отметил, что низкий туристический поток может быть следствием отсутствия прямого авиасообщения между странами. Также поток российских туристов в Танзанию упал после закрытия воздушного пространства в связи с пандемией COVID-19.

«Сейчас, после окончания пандемии, туризм начинает возрождаться, но очень медленно», — резюмировал посол.