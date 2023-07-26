Первые чартерные рейсы из России в Танзанию могут запустить осенью
Между Россией и Танзанией запустили первые чартерные рейсы: авиакомпания Azur Air получила разрешение на перевозку пассажиров, первые полеты пройдут уже этой осенью. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова посла РФ в Танзании Андрея Аветисян.
«Авиакомпания Azur Air уже получила разрешение от российских и танзанийских властей гражданской авиации на организацию чартерных рейсов», — сказал он.
Согласно его заявлению, чартерные рейсы между двумя странами, предположительно, начнутся где-то осенью, когда загрузка популярных летних туристических направлений спадет и Занзибар станет более востребованным направлением.
Дипломат отметил, что низкий туристический поток может быть следствием отсутствия прямого авиасообщения между странами. Также поток российских туристов в Танзанию упал после закрытия воздушного пространства в связи с пандемией COVID-19.
«Сейчас, после окончания пандемии, туризм начинает возрождаться, но очень медленно», — резюмировал посол.
Аветисян отметил, что после того как туристический поток между странами увеличится до удовлетворительного уровня, стороны могут начать обсуждать возможность отказа от виз на взаимной основе.