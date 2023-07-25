92-летний Иван Краско вышел на связь после госпитализации

«Да как сынок, хорошо! Жаловаться грех, лечат меня мощно: массаж, таблетки, еда лучше стала. Я в этот раз радио с собой не взял. Но ничего, я не скучаю. Говорят, еще недельку меня подержат. А так все неплохо», — рассказал Краско.