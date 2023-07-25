Стало известно о состоянии Николая Ефремова

Сын российского актёра Михаила Ефремова Николай пошёл на поправку. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Отмечается, что Николай Ефремов пребывает в сознании и ему стало лучше. Однако он всё ещё находится в отделении реанимации.

«Ефремову стало лучше, врачи оценивают его состояние как средней тяжести, наметилась положительная динамика», – сообщает источник.

Напомним, что 30 июня Николай Ефремов выпал из окна квартиры, которая находится на третьем этаже. В результате падения он получил сложные переломы бедра и таза, разрыв правой верхней ягодичной артерии, а также сильное кровотечение. Очевидцы происшествия сообщили, что незадолго до падения пострадавший вёл себя неадекватно. Позже стало известно, что врачи нашли в крови Ефремова следы употребления наркотиков.