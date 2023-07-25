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Тревел-блогер назвала альтернативу «горящим» курортам Турции

Турция остается одним из самых популярных направлений для летнего отдыха среди россиян, однако туристы могут найти множество альтернатив этой стране, сообщила NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, путешественникам могут особенно понравиться регионы Кавказа.

Тревел-блогер назвала альтернативу «горящим» курортам Турции
© globallookpress.com

Эксперт утверждает, что Дагестан набирает все большую популярность среди туристов благодаря живописности. Однако самые красивые экскурсионные программы можно найти в другом кавказском регионе — Северной Осетии.

Если [вы хотите отдохнуть] за границей, то посетите живописную Грузию. Более далекие направления — это Черногория, куда россиянам не нужна виза и можно добраться с одной пересадкой. Из азиатских направлений — Таиланд, Бали, — рассказала Ансталь.

По словам блогера, многие туристы отдают предпочтение Турции из-за системы питания «все включено», а также из-за максимально комфортных условий для отдыха. В этом плане стране сложно найти альтернативу, считает она. Тем не менее Ансталь рекомендует обратить внимание на район ОАЭ Фуджейра, расположенный в горах. По ее словам, отели и гостиницы этого района также работают по программе «все включено».

Если туристы не боятся жары, то можно посоветовать Египет — отели первой линии по схеме «все включено», где есть ветер и не так жарко, — подытожила эксперт.

Генеральный директор компании SpaceTravel Артур Мурадян ранее перечислил самые бюджетные зарубежные направления для отдыха. В список вошла Абхазия, стоимость отдыха в которой составляет от 40 до 70 тысяч рублей. Также эксперт рекомендовал отправиться в Грузию, Таджикистан или Узбекистан.