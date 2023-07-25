«Пожары людям не страшны»: эксперт о ситуации с отдыхом в Турции
Вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о приближении бушующих в Турции лесных пожаров к курортному городу Кемер, популярному среди российских отдыхающих.
В городе Анталья пожаров нет. Это точно. При этом некоторых районах Кемера пожары можно увидеть в трех-четырех километрах от туристических зон. И если находящиеся там туристы жалуются на пожары и просят, чтобы их переселили в другой отель, то мы это делаем. Кроме того, мы меняем гостиницы для тех туристов, которые только сегодня-завтра планировать заехать в отели, расположенные в угрожающей зоне. К нам обращаются и те туристы, которые планировали заехать в отель только в середине августа. Но мы их просим не торопиться, поскольку к этому сроку пожары, естественно, потушат.Алексан МкртчянВице-президент Альянса турагентств России (АТА), гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян
Лесные пожары в Турции происходят ежегодно и не являются экстраординарным для страны событием, подчеркнул эксперт.
"Мы уже 30 лет отправляем людей из России на отдых в Турцию - и не было ни одного года, чтобы там не было пожара. Поэтому люди привыкли ним. Сейчас туристы там загорают, купаются, ходят на дискотеки", — сказал эксперт.
Согласно статистике, в среднем в Турции с пожарами борются две недели, после чего они идут на убыль, отметил Мкртчян.
"Пожары - в горах. Поэтому никто не жалуется на дым или запах гари. Но некоторые люди опасаются потенциальной угрозы, опасаются, что пожар дойдет до них - в таких случаях мы переселяем туристов", — заявил специалист, добавив, что желающие преждевременно покинуть Турцию россияне к нему не обращались.
Вместе с тем эксперт подчеркнул, что ситуация с пожарами не повлияла на объемы продаж путевок в Турцию.
"Дело в том, что в Турции еще месяц назад резко выросли цены на июль-август. И в связи с этим продажи существенно упали - на 20 процентов по сравнению с прошлым годом. Так что сказались высокие цены, а пожары людям не страшны. Пожары происходят возле пяти отелей, а мы продаем более чем 5 тыс. отелей", — заключил он.
Власти Турции ранее сообщили, что лесные пожары в стране не угрожают объектам туризма и отелям.