«Пожары людям не страшны»: эксперт о ситуации с отдыхом в Турции

В городе Анталья пожаров нет. Это точно. При этом некоторых районах Кемера пожары можно увидеть в трех-четырех километрах от туристических зон. И если находящиеся там туристы жалуются на пожары и просят, чтобы их переселили в другой отель, то мы это делаем. Кроме того, мы меняем гостиницы для тех туристов, которые только сегодня-завтра планировать заехать в отели, расположенные в угрожающей зоне. К нам обращаются и те туристы, которые планировали заехать в отель только в середине августа. Но мы их просим не торопиться, поскольку к этому сроку пожары, естественно, потушат.

Алексан Мкртчян Вице-президент Альянса турагентств России (АТА), гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян