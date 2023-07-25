Союз журналистов отреагировал на признание «Дождя» нежелательной организацией

«Вряд ли каким-то образом это решение может повлиять на то, что они говорят. Причем их можно даже в любой момент видеть через YouTube. Каждый из нас может видеть то, что говорит "Дождь", поэтому свобода слова не пострадает. Не только "Дождь", но и многие из тех, кто уехали за рубеж, работают на вражескую пропаганду, и их можно видеть у нас через YouTube. А вот наши каналы, к сожалению, для граждан стран Запада, увы, увидеть невозможно», — сказал глава СЖР.