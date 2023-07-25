Кабмин продлил сроки восстановления Крымского моста

Правительство России продлило сроки восстановления Крымского моста для компании «Нижнеангарсктрансстрой» до 31 декабря 2023 года. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовали на официальном портале правовой информации.

Напомним, что первый теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. После этого единственным исполнителем работ по восстановлению переправы через Керченский пролив назначили «Нижнеангарсктрансстрой».

17 июля случился новый теракт в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края. Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что мост атаковали украинские надводные беспилотники. В результате атаки погибла семейная пара из Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь.