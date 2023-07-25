Филиалы телеканала «Дождь» признали нежелательными в России

Генеральная прокуратура признала нежелательной в России деятельность организаций SIA TV Rain и TVR Studios B.V., которые были созданы бывшим главредом телеканала «Дождь»* (признан в России иностранным агентом) Натальей Синдеевой** (признана в России иностранным агентом). Как сообщает ТАСС, компании зарегистрированы в Латвии и Нидерландах.

В Генпрокуратуре напомнили, что организации были созданы Синдеевой** после принятия Генпрокуратурой и Роскомнадзором мер по отношению к сайту, телеканалу и страницам в соцсетях ООО «Телеканал «Дождь»* за систематические нарушения законов о СМИ и информации. В подготовке информационных материалов участвуют голландские и латвийские журналисты с российским гражданством, которые также были внесены в реестр иностранных агентов.

SIA TV Rain и Studios B.V. распространяют материалы экстремистских, террористических и признанных нежелательными в России организаций, а также иностранных агентов. Кроме того, они размещают больше количество материалов, которые нарушают российское законодательство. Финансирование осуществляет также признанный иностранным агентом нидерландский фонд Stichting 2 Oktober.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что SIA TV Rain и Studios B.V. дискредитируют органы государственной власти РФ, правоохранительные органы, распространяют недостоверные сведения о специальной военной операции и оказывают поддержку иноагентам.

*СМИ, выполняющее функции иностранного агента