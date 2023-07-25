Попова поручила усилить профилактику энтеровирусной инфекции в летних лагерях и школах

"Руководитель Роспотребнадзора отметила, что ЭВИ остается актуальной в условиях сохранения рисков завоза на территорию РФ вариантов инфекций, ранее не встречавшихся в стране. В связи с этим территориальным органам Роспотребнадзора поручено обеспечить оперативную оценку эпидемиологической ситуации по ЭВИ, актуализировать действующие планы по профилактике этого заболевания, активизировать разъяснительную работу с населением", - пояснили в пресс-службе.