Роструд сообщил о снижении числа жалоб на работу центров занятости

"Мы связываем снижение числа обращений с цифровизацией услуг в сфере занятости, а также с масштабной работой, которая проводится в рамках модернизации центров занятости по нацпроекту "Демография". Перевод услуг в сфере занятости в электронный вид значительно упростил и ускорил процесс взаимодействия с органами занятости как для соискателей, так и для работодателей. В частности, сокращается время, которое раньше гражданин тратил на общение со специалистами центров занятости, также отпала необходимость в повторной явке заявителя, которая нередко требовалась из-за неполного комплекта документов", - привели в Роструде слова заместителя руководителя службы Яна Талбацкого.