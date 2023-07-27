«Собаки даже во дворе не бегают — предпочитают прятаться в будке, потому что мухи одолели. Дома покрыты просто слоем из жужжащих насекомых, а в сарай просто нельзя войти — там их целая орда. Чем только не травили — не помогает. Дойдет до того, что придется нам уезжать отсюда — мухи выселят», — сообщили сельчане изданию «Блокнот-Волжский».