В Среднеахтубинском районе области местные жители страдают от нашествия насекомых, дома покрыты толстым слоем мух. Об этом сообщается в Telegram-канале «Волгоград № 1».
Полчища мух появились в хуторе Заяр, местные жители сняли атаку насекомых на видео, на карах ролика черные мухи роями летают возле жилых домов, облепляют стены, хозпостройки, доставляют неудобства людям и животным.
«Собаки даже во дворе не бегают — предпочитают прятаться в будке, потому что мухи одолели. Дома покрыты просто слоем из жужжащих насекомых, а в сарай просто нельзя войти — там их целая орда. Чем только не травили — не помогает. Дойдет до того, что придется нам уезжать отсюда — мухи выселят», — сообщили сельчане изданию «Блокнот-Волжский».
Жители хутора винят в нашествии насекомых расположенную неподалеку птицефабрику, они опасаются, что опасное соседство приведет к распространению различных заболеваний и может грозить серьезными экологическими проблемами.
Ранее нашествие роя мотыльков в Ельце попало на видео.