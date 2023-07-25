Полное собрание сочинений Гамзатова издадут на аварском языке

В Дагестане в рамках празднования столетия со дня рождения поэта Расула Гамзатова издадут его полное собрание сочинений на аварском языке. Об этом сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на руководителя Агентства информации и печати республики Абдуразака Джамалутдинова.

По его словам, всего по случаю юбилея поэта в регионе выпустят около 85 тысяч книг с его произведениями.

«Так, на сегодняшний день собран материал и ведется предпечатная подготовка к изданию полного собрания сочинений Расула Гамзатова на русском языке в 10 томах, а также впервые будет издано полное собрание сочинений на аварском языке в 10 томах», — пояснил Джамалутдинов.

Он отметил, что на сегодняшний день в Дагестане уже были выпущены подарочные наборы с избранными произведениями Гамзатова, посвященный поэту иллюстрированный фотоальбом и книгу «Кавказец родом из Цада».