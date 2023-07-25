Штрафы за переход железнодорожных путей в неположенном месте увеличат

Госдума приняла закон о повышении штрафов за переход железнодорожных путей в неположенном для этого месте. Об этом сообщает РИА Новости.

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Документ внесет изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ. Поправки ко второму чтению закона подготовил депутат Госдумы Отари Аршба — их одобрил профильный комитет. Нововведения предполагают увеличение штрафа со 100 до 500 рублей, а в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — до 1,5 тысяч рублей.