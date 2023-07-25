Опрос: Почти половина россиян испытывали карьерную ревность

Не менее 39% россиян хоть раз ревновали к карьерным успехам сослуживцев. Это показал опрос, проведенный ресурсом Авито Работа, среди более 10 тысяч работающих граждан, посвящённый «карьерной ревности». Почти половина опрошенных (44%) заявили, что будут чувствовать дискомфорт в случае, если руководитель будет младше них по возрасту.

Наиболее озабочены в этом плане работники в возрасте от 25 до 35 лет — 51% респондентов. В категории по профессиям чаще всего в этом признавались работники сфер маркетинга и PR (60%), а также IT-сферы (54%). Реже остальных это заботит медработников (29%).

Социологическое исследование также показало, в каких сферах сотрудники быстрее достигают руководящих позиций с момента начала карьеры. Так, меньше года потребовалось работникам туристической области (28%) и торговли (24%). От года до двух требуется специалистам сферы маркетинга и PR (29%), искусства (26%) и строительства (25%). Дольше всего руководящей должности добиваются представители сфер образования и медицины.