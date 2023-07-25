Россиянам дали совет, как не стать жертвой финансовой пирамиды

Чтобы не стать жертвой финансовой пирамиды и не вложить в них сбережения, следует обращать внимание на назойливость рекламы, посоветовала эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов. В разговоре с «360» он уточнил, что хорошим финансовым инструментам не требуются яркий маркетинг, дополнительные звонки, яркие картинки и большое количество баннеров.

Чем более хороший финансовый инструмент, тем меньше ему нужно рекламы, тем легче он сам себя продает. Чем с большей вероятностью это мошенническая схема, тем, соответственно, больше ярких картинок вам будут накидывать в глаза, — пояснил Мясоедов.

По словам эксперта, важным признаком финансовых пирамид является высокая процентная ставка. У инструментов, в которые действительно можно вложиться, она отталкивается от ставки рефинансирования или может быть чуть выше при работе с произвольными активами. Мясоедов предупредил, что высокая доходность увеличивает риски, даже если представители сервиса пытаются убедить в обратном. Подозрения также должны вызывать «прокси-прокладки», через которые пользователю предлагается внести деньги. По словам эксперта, невозможность нормально перевести средства или открыть инвестиционный счет должны настораживать.