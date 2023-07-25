В России заболеваемость ковидом снизилась на 3,6% за неделю

Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю снизилась на 3,6%, а число госпитализаций сократилось на 2,5%. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 30 субъектах РФ, заболеваемость выросла в 29 регионах.

По данным штаба, за неделю выздоровели 5 082 человека, что на 9,5% больше в сравнении с предыдущей неделей, 42 человека умерли за этот период.