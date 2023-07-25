В Севастополе приостановлено движение морского транспорта
В Севастополе временно приостановлено движение морского пассажирского транспорта. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
«Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение», - говорится в сообщении.
В ведомстве пообещали разместить дополнительную информацию в случае изменения ситуации, не пояснив при этом, с чем связана приостановка движения в Севастопольской бухте.
Напомним, что накануне над Крымом было сбито и подавлено 11 беспилотных летательных аппаратов. В результате обломками поврежден частный дом.
А ранним утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост из-за теракта в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.