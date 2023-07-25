В Севастополе приостановлено движение морского транспорта

В Севастополе временно приостановлено движение морского пассажирского транспорта. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение», - говорится в сообщении.

В ведомстве пообещали разместить дополнительную информацию в случае изменения ситуации, не пояснив при этом, с чем связана приостановка движения в Севастопольской бухте.

Напомним, что накануне над Крымом было сбито и подавлено 11 беспилотных летательных аппаратов. В результате обломками поврежден частный дом.