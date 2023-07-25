$90.49+0.10100.36-0.29

В Севастополе приостановлено движение морского транспорта

В Севастополе временно приостановлено движение морского пассажирского транспорта. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

В Севастополе приостановлено движение морского транспорта
© РИА Новости

«Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение», - говорится в сообщении.

В ведомстве пообещали разместить дополнительную информацию в случае изменения ситуации, не пояснив при этом, с чем связана приостановка движения в Севастопольской бухте.

Напомним, что накануне над Крымом было сбито и подавлено 11 беспилотных летательных аппаратов. В результате обломками поврежден частный дом.

А ранним утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост из-за теракта в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости