Турция стала самым популярным местом отдыха для россиян с детьми этим летом

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провёл исследование и выяснил, что этим летом для россиян с детьми самое популярное направление для отдыха — Турция (21,9% бронирований), а без — Италия (16,8%).

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Кроме того, семьи с детьми едут в Абхазию и Италию. На них приходится 11,5% и 7,5% отельных бронирований соответственно.

Россияне без детей выбирают для отдыха этим летом Италию (16,8%), Турцию (13,7%) и Францию (6,1%).