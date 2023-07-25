Стало известно, где похоронят военкора Журавлева

Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале сообщил, что похороны его коллеги Ростислава Журавлева пройдут 28 июля в Екатеринбурге. Прощание пройдет в Доме журналистов на улице Клары Цеткин.

Сообщается, что военкора Журавлева похоронят на Широкореченском кладбище с воинскими почестями.

Ростислав Журавлев погиб в районе населенного пункта Пятихатки в ходе обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак ранее заявил, что организация осуждает атаку, в ходе которой погиб журналист. Он подчеркнул, что ООН выступает против любых нападений на представителей прессы. С аналогичным заявлением также выступили в Международной федерации журналистов. Ее представители призвали установить все обстоятельства смерти Журавлева.