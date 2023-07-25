Пермяки раскупают билеты на КВН с Пельшем за 12 тысяч рублей

Самые дорогие билеты на розыгрыш Летнего кубка чемпионов КВН в Перми стоят 12 тысяч рублей. Лучшие места в первом секторе на шоу, ведущим которого будет Валдис Пельш уже раскуплены, билеты на VIP-трибуну также недоступны для покупки.

Попасть на игру можно, заплатив от 1000 до 12 000 рублей. Дороже билеты стоят в партере, самые дешевые на трибунах по бокам от сцены, следует из схемы на сайте продажи.