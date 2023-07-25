Треть москвичей придерживаются принципов здорового питания

Более трети жителей столицы придерживаются здорового питания. Об этом говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое было проведено специально для Москвы 24.

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34% жителей Москвы придерживаются здорового питания, в то время как 22% не следуют этому принципу. Оставшиеся 44% респондентов ответили, что отчасти придерживаются здорового питания, а отчасти нет - из исследования холдинга "Ромир"

Среди опрошенных, которые соблюдают принципы правильного питания, 75% делают это, чтобы поддержать здоровье. Сохранить форму и хорошую внешность таким образом пытаются 44%, похудеть – 30% респондентов. Вместе с тем 25% надеются за счет здоровой пищи улучшить состояние кожи, волос и ногтей. Кроме того, 24% поддерживают с помощью правильного питания спортивную форму.

На фоне проблем со здоровьем такую диету соблюдают 23% москвичей. Питаются правильно по просьбе близких 9% опрошенных. В свою очередь, 10% связывают здоровый рацион с возможностью сэкономить средства, а 6% придерживаются его, потому что сейчас так модно. Другие причины для этого имеют 1% респондентов.