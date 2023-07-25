Российский актер рассказал о жизни в США

«Где-то примерно через полтора-два года меня стало тянуть, нет, не к березкам, березки там такие же, а к моему духу, коду, пуповине. За границей я как телефон на батарейке, а здесь — на зарядке. Хотя я и неплохо знаю язык, как живут люди, усвоил социальную подоплеку их существования, словно я шпион. Но кайф здесь гораздо круче!» — отметил Горевой.