В Кремле оценили принятые в Петербурге меры в преддверии саммита Россия-Африка

«Мы с понимаем относимся, это начинание губернатора поддерживает и организационный комитет форума. В городе будет большое количество глав государств, представителей — это трафик, неудобства для горожан. Петербург славится гостеприимностью и, чтобы горожанам минимизировать неудобства, такая рекомендация была озвучена», — сказал представитель Кремля.