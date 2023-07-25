В Роспотребнадзоре заявили, что не знают об опасных товарах с Украины

На прилавках российских магазинов нет отравленной алкогольной продукции и детского питания с битым стеклом. В Роспотребнадзор и Роскачество не поступали сообщения по этой теме.

Ранее в социальных сетях начала распространяться информация о том, что в алкогольные напитки украинских производителей «Оболонь», «Черниговское» и «Львовское» якобы добавляют яд. А в детских кашах, соках и пюре можно найти молотое стекло.

«Мы не обладаем такой информацией», — заявили в Роспотребнадзоре.

В Роскачестве также отметили, что информации о продаже в российских магазинах отравленных алкогольных напитков и детского питания с молотым стеклом к ним не поступало. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков.