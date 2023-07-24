Российскому региону предсказали экологическую катастрофу

Продолжение прогулок на водном транспорте по реке Туре в Тюмени может привести к экологической катастрофе в регионе. Об этом сообщает URA со ссылкой на источник в тюменском речном флоте.

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Во время прогулки может пробить дно скоростного судна, из-за чего пострадают люди, считает сотрудник флота.

«Кто знает, что там на дне реки лежит», — сообщил он.

Источник также предсказал, что в результате такого происшествия в реку могут попасть вредные вещества.

По данным агентства, при критическом обмелении реки прогулки по ней придется прекратить. Ранее владельцы прогулочных судов в Тюмени обращались к властям с просьбой углубить дно Туры.

Прогулочный теплоход «Тюмень 2» 21 июля застрял между бревен на реке Туре. На помощь прибыл второй теплоход, который помог вытащить судно, после чего катер с туристами на борту продолжил работу. Одной из возможных причин произошедшего называлось обмеление реки.

Летом 2023 года уровень воды в Туре опустился до критически низкой отметки. Причиной обмеления реки называли сильное пересыхание и промерзание земли зимой, а также засухи весной и летом.